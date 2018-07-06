Учёные раскрыли секрет отростков на крыльях бабочек
Вашингтон, 6 июля, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Благодаря наличию отростков на крыльях, а у некоторых — определённой форме крыльев, бабочки издают ложные акустические иллюзии,
Бабочка
Американские биологи провели эксперимент на бабочках вида сатурния мимоза. Искусственно удлиняя или укорачивая их крылья, ученые наблюдали за тем, как за бабочками охотится бурый кабан.
В 75% случаев ему не удавалось поймать бабочек с удлинёнными отростками, в 45% — с укороченными, а вот совсем без них кабан с вероятностью 66% мог поймать бабочку.