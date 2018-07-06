Вашингтон, 6 июля, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Благодаря наличию отростков на крыльях, а у некоторых — определённой форме крыльев, бабочки издают ложные акустические иллюзии, т. е. характерные щелчки, которые отпугивают некоторых хищников (например, летучих мышей), сообщает naked-science.ru.

Бабочка

Американские биологи провели эксперимент на бабочках вида сатурния мимоза. Искусственно удлиняя или укорачивая их крылья, ученые наблюдали за тем, как за бабочками охотится бурый кабан.

В 75% случаев ему не удавалось поймать бабочек с удлинёнными отростками, в 45% — с укороченными, а вот совсем без них кабан с вероятностью 66% мог поймать бабочку.