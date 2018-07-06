Вашингтон, 6 июля, 2018, 05:08 — ИА Регнум. Американские медики из стартапа BIOLIFE4D напечатали на 3D-принтере уникальный материал, которым возможно заменять повреждённые участки сердца, сообщается на rusargument.ru.

Monoklon Модель человеческого сердца

Материал, разработанный учёными, полностью биосовместим. Возможно, скоро благодаря такому способу можно будет заменять всю сердечную мышцу.

Трансплантация сердца, как и других органов, сегодня очень сложна, усложняет всё способность человеческого организма отвергать инородные клетки. Эту проблему планируют решить, взяв за основу материал клетчатки самого пациента. Но о результатах говорить пока рано.

А также учёные хотят создать на основе разработанного материала пластырь для сердца.