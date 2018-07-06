Казань, 6 июля, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Банкрот «Татфондбанк» требует с некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте РТ» более 1,286 млрд рублей долга по договору ипотеки, который ранее ответчик пытался оспорить. Договор являлся гарантом выполнения обязательств по кредитам, взятым в ТФБ третьим лицом, которое с мая 2017 года также находится в стадии банкротства. Претензии банка, в котором на момент банкротства доля республики была более 40%, к правительственному фонду начнут рассматривать 7 августа 2018 года. 4 июля 2018 года по этому договору в рамках другого дела уже обращено взыскание на залог — 12 участков земли в Казани, которые планируется реализовать с торгов после вступления решения в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Иск ТФБ к Госжилфонду РТ поступил в Арбитражный суд Татарии 27 июня 2018 года. Общая сумма претензий — 1 286 118 679,25 рубля, из которых долг по договору об ипотеке № 27/13 от 6 мая 2016 года — 1 177 904 928,86 рубля, а проценты за пользование кредитными средствами — 108 213 750,39 рубля. В деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований выступает ООО «Метинвест» (находится в стадии банкротства).

Ранее фонд уже пытался оспорить договор ипотеки, который был заключён как гарантия исполнения обязательств ООО «Метинвест», выступавшего заёмщиком по восьми кредитам. 25 мая 2017 года ООО было признано банкротом, и в отношении него открыли конкурсное производство, обязательства по кредитным договорам не были исполнены. ТФБ вошёл в состав кредиторов застройщика на сумму требований более 1,2 млрд рублей. При попытке в судебном порядке признать договор об ипотеке недействительным фонд ссылался на то, что «при заключении спорного договора об ипотеке ПАО «Татфондбанк» заверял ГЖФ о хорошем финансовом состоянии и платёжеспособности ООО «Метинвест» по кредитным договорам».

"Полагаясь на заверения банка, между фондом и заемщиком было заключено соглашение о предоставлении залога № 27/13 от 06.05.2016 г. , при этом заверение банка о хорошем финансовом состоянии заемщика являлось существенным условием при заключении фондом с заемщиком соглашения о предоставлении залога», — отмечалось в материалах дела.

В рамках рассмотрения спора всплыли интересные подробности по кредитам, выдаваемым ТФБ в период до его банкротства.

«В предписании Банка России, Волго-Вятского главного управления отделение — Национальный банк по Республике Татарстан от 30.09.2016 г. №10−2-10/29 892ДСП указано, что ООО «Метинвест» осуществляло уплату процентов и/или основного долга за счёт денежных средств, предоставленных Банком косвенно через третьих лиц. Из выписок по расчётному счету ООО «Метинвест», представленных истцом в рамках дел № А65−5821/2017, А65−35 882/2017, следует, что вновь выдаваемые кредиты организациям ООО «Весна» (ИНН 7 719 670 818), ООО «Торбыт» (ИНН 1 655 264 060), ООО «Умная электроника» (ИНН 0278151147), ООО «Люксор» (ИНН 1 655 046 382), ООО «Алнаир» (ИНН 1 655 264 133), ООО «Строительная Компания «Альбатрос» (ИНН 1 655 139 527), ООО «Автопаркинг» (ИНН 1 655 235 809), ООО «Грит Плюс» (ИНН 1 658 100 849), в том числе и кредиты, выданные ООО «Метинвест», направлялись на погашение долга и процентов по ранее выданным кредитам, в том числе по кредитам ООО «Метинвест». Полученные по кредитам денежные средства перечислялись указанным организациям по фиктивным хозяйственным сделкам», — отмечается в определении суда с уточнением, что ООО осуществляло выплаты по кредитам «не за счет своих денежных средств, а за счет денег, полученных по кредитам третьих лиц у банка», а сами кредиты юрлицо «направляло не на текущую хозяйственную деятельность, как указано в кредитных договорах, а на погашение кредитов третьим лицам и погашение своих же кредитов».

Истец посчитал, что банк, когда выдавал кредиты, «заведомо знал о нецелевом использовании» и «тем самым, банк вводил в заблуждение Центральный банк Российской Федерации (регулятора) в момент выдачи кредитов и истца, как залогодателя, при заключении договора об ипотеке».

Но аргументы Госжилфонда оказались недостаточными, и 21 мая 2018 года суд отказал в удовлетворении иска. Решение суда в настоящее время обжалуется, 5 июля 2018 года истец подал апелляционную жалобу. А тем временем ТФБ пытается взыскать долг по спорному договору об ипотеке, по которому 4 июля 2018 года суд по ещё одному иску банка к фонду удовлетворил требование об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество. Речь идёт о 12 земельных участках в Приволжском районе Казани, которые планируется продать с публичных торгов после вступления решения в законную силу. Начальная продажная цена — 383 785 600 рублей. Решение может быть обжаловано.

Напомним, финансовые трудности у ТФБ появились в декабре 2016 года, в марте 2017 года он остался без лицензии, а в апреле был признан банкротом. На начало июня 2018 года кредиторами ТФБ являются 18,2 тыс. заявителей, общая сумма задолженности — свыше 156,291 млрд рублей. Продолжается расследования уголовных дел, возбуждённых в отношении экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина. В его делах более 20 эпизодов, они касаются расторжения договоров залога, хищения средств под видом выдачи кредитов, мены ценных бумаг. По одному из дел предварительное следствие продлится до 16 августа 2018 года. Сам экс-банкир находится под домашним арестом, куда его перевели после почти 11 месяцев нахождения в СИЗО. Одновременно с этим Роберта Мусина конкурсный управляющий ТФБ банкротит как физлицо. В банкротном деле проходит этап реструктуризации задолженности — попытка восстановить платежеспособность ответчика.

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Госжилфонд был создан в 1995 году по указу Минтимера Шаймиева, который на тот момент был главой Татарии, с целью поиска новых инструментов финансирования рынка жилищного строительства. В начале работы фонд координировал программу расселения аварийного жилья, на сегодня организация курирует социальную ипотеку и реализацию иных госпрограмм. Его директор — Талгат Абдуллин. По данным ЕГРЮЛ, правительственный фонд числится соучредителем девяти различных компаний, семь из которых на сегодня действующие. Среди них — ООО «Уруссинские тепловые сети» (директор — Рустам Абдуллин), ООО «Производственно-строительная компания «Народный дом». Многие компании специализируются в строительстве, а также выступали учредителями юрлиц из этой сферы.