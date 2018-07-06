Оттава, 6 июля, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Канадские и немецкие учёные, работая в команде, создали внешние искусственные лёгкие. Они помогут выжить новорожденным, у которых проблемы с дыхательной системой, пишет Biomicrofluidics.

Andrés Nieto Porras Новорожденный

Искусственные лёгкие состоят из микроканалов, которые, в свою очередь, состоят из двусторонних пористых мембран, обогащающих кровь кислородом. Главный плюс этой разработки состоит в том, что не надо использовать насосы и прочее — кровь течёт свободно. Также в данном изобретении используется воздух, а не кислород или специальные смеси газов.

Учёные отмечают, что их проект отвечает всем необходимым требованиям, которые связаны с телосложением новорожденных.

Разработку учёных из Канады и Германии уже поддерживает Совет по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады.