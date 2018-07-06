Токио, 6 июля, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Казнь Сёко Асахары, главы секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоялась в Японии, сообщает «Киодо».

thierry ehrmann Сёко Асахара

Главарь сектантов казнен через повешение.

Напомним, смертный приговор был вынесен японскому экстремисту по результатам судебного процесса о теракте в метрополитене Токио в марте 1995 года: погибли 12 человек, пострадали — тысячи.

Зариновая атака была организована Асахарой, которого арестовали в мае 1995 года и судили. Гособвинение потребовало для него смертный приговор, но подсудимый не признавал себя виновным.

Последняя апелляция была отклонена еще в 2006 году, но казнь отложили до окончания судебных процессов над остальными сектантами.

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