Москва, 6 июля, 2018, 03:49 — ИА Регнум. Больше всего самых красивых болельщиц ЧМ-2018 насчитали в Сочи и Санкт-Петербурге, пишет «Спорт Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Российская болельщица

На эти города ЧМ-2018 приходится доля в 23%. Остальные позиции рейтинга, основанного на данных из соцсетей, распределились следующим образом:

3. Москва: 20%.

4. Нижний Новгород: 12%.

5. Екатеринбург: 10%.

6. Калининград: 4%.

7. Ростов-на-Дону: 2%.

8. Казань: 1%.

9. Волгоград: 1%.

10. Самара: 1%.

Напомним, в десяти перечисленных городах проходят игры в рамках мундиаля.