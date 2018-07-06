От Питера – до Самары: где живут самые красивые болельщицы ЧМ-2018
Москва, 6 июля, 2018, 03:49 — ИА Регнум. Больше всего самых красивых болельщиц ЧМ-2018 насчитали в Сочи и Санкт-Петербурге, пишет «Спорт Экспресс».
Дарья Драй ИА REGNUM
Российская болельщица
На эти города ЧМ-2018 приходится доля в 23%. Остальные позиции рейтинга, основанного на данных из соцсетей, распределились следующим образом:
3. Москва: 20%.
4. Нижний Новгород: 12%.
5. Екатеринбург: 10%.
6. Калининград: 4%.
7. Ростов-на-Дону: 2%.
8. Казань: 1%.
9. Волгоград: 1%.
10. Самара: 1%.
Напомним, в десяти перечисленных городах проходят игры в рамках мундиаля.