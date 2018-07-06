Южно-Сахалинск, 6 июля, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Около 300 пассажиров не могут улететь с Сахалина на курильские острова Итуруп и Кунашир с 3 июля. Причина — плохие погодные условия. Сильная облачность не позволяет курильским аэропортам принимать самолёты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andrey Filippov Туман

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На 6 июля задерживаются пять рейсов на Южно-Курильск — три за прошлые дни и два сегодняшних, плановых. Авиакомпания даёт всего три борта, а улететь нужно пассажирам пяти рейсов, привело данные ИА Сахалин. Инфо.

По данным авиакомпании «Аврора», низкая облачность в течение последних дней не позволяет курильским аэропортам принимать самолёты. Из-за этого задержаны рейсы на Кунашир и Итуруп за 3, 4, 5 и 6 июля. Сегодня планируют отправить рейсы за 3 и 4 июля, утром, после обеда за 5 и 6 июля — на Итуруп. На Кунашир планируют вывезти 130 человек также сегодня. Разместиться в гостинице пожелали 99 пассажиров на Итуруп и 85 на Кунашир. Все они размещены и обеспечены всем необходимым. В первую очередь полетят пассажиры с детьми, пожилые и больные.

Сегодня также стало известно об отмене двух рейсов на Оху, на север Сахалина, на 15 и 16 июля. Из-за «перешивки» железнодорожной колеи, которую проводит РЖД, поезд на север, в Ноглики, ходит всего один, вместо двух, как было раньше.

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Как сообщало ИА REGNUM, по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, курильские острова Итуруп и Кунашир теперь обеспечены ежедневным авиасообщением, вместо пятидневного, как было раньше. Полётам мешает только погода, которая на Курилах весьма капризна. Большие проблемы возникли и с доставкой пассажиров с материка на Сахалин паромами. Из трёх оставшихся на линии Ванино — Холмск паромов, пассажиров берёт только один. Ещё один ушёл на плановый ремонт, третий пассажиров не берёт, он перевозит опасные грузы. Из-за изменения регламента единственный оставшийся паром берёт на борт не 120 пассажиров, как раньше, а всего 50.

В настоящее время в Ванино на вокзале находятся порядка 90 пассажиров парома, преимущественно это рыбообработчики, отправляющиеся на путину на острова. Власти свободного порта Ванино организовали для людей питание и прочие удобства, включая баню. Тем не менее, люди, едущие на заработки изо всех регионов РФ, а также из бывших союзных республик, переживают по поводу задержки на материке: дома их ждут семьи с заработком, путина в разгаре, а люди к работе приступить не могут.