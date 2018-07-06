Сочи, Краснодарский край, 6 июля, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Теплый прием оказали болельщики российской сборной по футболу, прилетевшей в Сочи на ¼ финала ЧМ-2018, сообщили в пресс-службе команды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футболисты сборной России

«Здравствуй, город Сочи! Спасибо за теплый прием», — говорится в сообщении сборной РФ.

Напомним, в четрвертьфинале Россия сыграет со сборной Хорватии — это будет последняя из четырех игр за выход в полуфинал. Встреча русских с хорватами состоится 7 июля на стадионе «Фишт».