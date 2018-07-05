Киев, 6 июля, 2018, 02:39 — ИА Регнум. Тот факт, что Федерика Могерини — это один человек, а не двое (Федерика и Могерини), оказался новостью для украинского депутата Геннадия Ткачука, передает телеканал «112 Украина».

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Мрак!

В эфире телеканала украинский народный избранник сказал:

«Господин Могерини, посол, представитель европейского сообщества на Украине, подчеркиваю, он заявил, что только слепой не может видеть изменений, которые сейчас происходят на Украине».

Телеведущая оказалась грамотнее депутата и пояснила, что Могерини — это женщина. Ткачук согласился с ней, но при этом он продолжал оставаться в неведении относительно своего невежества.

«Да, Федерика — это госпожа. Но Могерини сказал, что сегодня на Украине идут тектонические сдвиги», — сказал он.

«Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал», — «перестраховался» Ткачук.

Напомним, Федерика Могерини — итальянка, видный европейский политик. Пост верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности занимает с 2014 года.

На Украине также должны помнить ее предшественницу Кэтрин Эштон, появлявшуюся в Киеве в дни переворота и поддержавшую украинскую нацистскую верхушку.