Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 02:43 — ИА Регнум. С 23 мая по 29 июля в Санкт-Петербургском Мариинском театре пройдёт фестиваль «Звёзды белых ночей», на котором выступит знаменитый испанский тенор Пласидо Доминго, сообщает музыкальный портал «Орфей».

Ralf Roletschek Пласидо Доминго

6 июля будет исполнена опера Верди «Травиата», где мы увидим маэстро в роли Жоржа Жермона. На следующий день Доминго будет дирижировать коллективом, исполняющим оперу Вагнера «Валькирия».

Фестиваль проводят начиная с 1992 года (до этого был фестиваль классического искусства «Белые ночи» с 1973 г.).

Впервые Пласидо Доминг пел в Миринском театре 26 лет назад. Напомним, полное имя Пласидо Доминго звучит так: Хосе Пласидо Доминго Эмбиль — испанский оперный певец, дирижёр-постановщик. Входит в тройку наиболее известных теноров в мире, вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом.