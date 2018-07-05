Донецк, 6 июля, 2018, 01:51 — ИА Регнум. Если Донецкая Народная Республика снимет блокпосты, Украина устроит теракты на всей территории государства, заявил министр доходов сборов ДНР советник главы ДНР Александр Казаков в эфире программы «Донецкий формат».

Mil.gov.ua Украинский диверсант

«Мы знаем, достоверно знаем, что с той стороны к нам запускают террористов, которые здесь будут заниматься подрывами, убийствами и так далее < …> Если мы уберем блокпосты, у нас начнут взрываться детские сады и школы», — считает чиновник.

В свою очередь, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев подтвердил, что Украина часто засылает со своей территории террористов и диверсантов, и поэтому проверки на блокпостах ДНР занимают довольно длительное время.

Напомним, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) заявили, что украинские боевики не собираются придерживаться «хлебного» перемирия и более того, открыто освещают свои преступления в СМИ.

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