Киев, 6 июля, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Два сценария возвращения Донбасса в состав Украины сформулировал советник украинского министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает сайт Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Для Украины существует только два идеальных сценария развития событий на Донбассе, — сказал Варченко. — Первый — Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует все материальные убытки».

По второму «сценарию» украинский чиновник пошел еще дальше:

«Второй — мощный украинский солдат заходит в Москву».

Напомним, война украинской власти против Донбасса идет уже четыре года, на протяжении которых из Киева регулярно звучат «угрозы» «вернуть» Крым, ДНР и ЛНР.