Лондон, 6 июля, 2018, 01:17 — ИА Регнум. По словам английского издательства Mirror, руководство «Ливерпуля» окончательно отошло от идеи трансфера голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумы. Ранее сообщалось, что Пепе Рейна может продолжить карьеру в коллективе «мерсисайдцев», но вратарь выбрал «Милан».

Антон Зайцев Лорис Кариус

«Красные» решили продолжить доверять свои ворота немецкому вратарю Лорису Кариусу.

В прошедшем сезоне немец выходил на поле в 19 матчах английской премьер-лиги, в которых пропустил 14 мячей. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 14 раз и пропустил 17 мячей.

По оценкам портала transfermarkt, рыночная стоимость Кариуса составляет €12 млн.

Данные игрока:

Рост: 189 см.

Вес: 75 кг.

Город рождения: Биберах-ан-дер-Рис.

Дата рождения: 22 июня 1993 года (25 лет)

Сильные стороны: реакция, игра ногами, длинные передачи.

Слабые стороны: надежность, стабильность, игра руками.