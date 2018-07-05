Mirror: «Кариус останется вратарем «Ливерпуля»
Лондон, 6 июля, 2018, 01:17 — ИА Регнум. По словам английского издательства Mirror, руководство «Ливерпуля» окончательно отошло от идеи трансфера голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумы. Ранее сообщалось, что Пепе Рейна может продолжить карьеру в коллективе «мерсисайдцев», но вратарь выбрал «Милан».
«Красные» решили продолжить доверять свои ворота немецкому вратарю Лорису Кариусу.
В прошедшем сезоне немец выходил на поле в 19 матчах английской премьер-лиги, в которых пропустил 14 мячей. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 14 раз и пропустил 17 мячей.
По оценкам портала transfermarkt, рыночная стоимость Кариуса составляет €12 млн.
Данные игрока:
Рост: 189 см.
Вес: 75 кг.
Город рождения: Биберах-ан-дер-Рис.
Дата рождения: 22 июня 1993 года (25 лет)
Сильные стороны: реакция, игра ногами, длинные передачи.
Слабые стороны: надежность, стабильность, игра руками.