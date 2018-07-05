Киев, 6 июля, 2018, 01:21 — ИА Регнум. Самолет, выкатившийся за пределы взлетной полосы 14 июня в киевском международном аэропорту «Жуляны», отправили на утилизацию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Самолёт

Самолет погрузили на трейлер и отвезли на специальную площадку для подготовки к дальнейшей утилизации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля украинские СМИ распространили информацию о том, что в «Жулянах» у взлетно-посадочной полосы уже более трех недель лежит пассажирский самолет со сломанным шасси. Техника производила гнетущее впечатление на пассажиров аэропорта.