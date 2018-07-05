Москва, 6 июля, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Надежда Михалкова, дочь российского режиссера и актера Никиты Михалкова, известная публике как актриса, решила заявить о себе как режиссёр. О выходе её первого фильма рассказал прокатчик The Walt Disney Company.

Den1980- / Alexey Yushenkov Надежда Михалкова

Уже 25 октября в российских кинотеатрах появится её дебютный фильм-хоррор «Проигранное место». В сети уже появились первые кадры трейлера.

По мнению специалистов, надо выходить на новый уровень, и премьеру фильма решили сделать в соцсети «ВКонтакте», которой сегодня очень активно пользуется молодая аудитория.

В картине говорится об учениках старших классов, которые увлечены легендой о «проигранном месте» в кинотеатре. Молодые люди начинают расследование по делу, очень похожему на эту легенду, но вскоре и сами попадают под подозрение. Рейтинг картины — 16+.

Вспомним, Надежда Михалкова уже проявляла себя в роли режиссёра в съемках сериала «Чурросы» в соавторстве с братьями Пресняковыми. Данная картина не получила большой популярности. С «Проигранным местом» планируется же «завоевать зрительские сердца».