Пекин, 6 июля, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан, отвечая на вопрос о контактах с США после введения Вашингтоном заградительных тарифов на экспорт китайских товаров, подчеркнул, что позиция Китая абсолютно прозрачна и понятна США, сообщает 5 июля Синьхуа.

Сделано в Китае

Лу Кан предупредил что торговая война невыгодна никому. Однако «любая страна, если в одностороннем порядке ущемляются ее законные интересы», в конечном счете «имеет право их защищать!»

«Мы, конечно, надеемся, что войны не будет. Но любая страна, если в одностороннем порядке ущемляются ее законные интересы, обладает правом их защищать», — заявил Лу Кан. И добавил, что если такая война «всех со всеми» все-таки начнется, то пострадают интересы как производственных отраслей, так и потребителей из всех вовлеченных в такую войну стран.