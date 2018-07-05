Кейптаун, 6 июля, 2018, 01:02 — ИА Регнум. В Йоханнесбурге (ЮАР) прошел семинар представителей стран БРИКС и некоторых африканских государств (формат «БРИКС +»), посвященный проблемам глобального управления в интересах народа, сообщает 5 июля Синьхуа.

Флаги стран — членов БРИКС

«Хорошее управление необходимо. Это один из важнейших инструментов в борьбе с бедностью. БРИКС хочет внести вклад в преобразование глобального управления не для того, чтобы просто что-то изменить, а для блага людей», — заявил ректор государственной школы управления ЮАР Ричард Левин.

В свою очередь заместитель начальника пресс-канцелярии Госсовета Го Вэйминь обратил особое внимание на идею гуманистического развития, ориентированного на человека, предложенную китайской стороной. По его мнению, сейчас нужно придерживаться принципов равенства и взаимного доверия. Это потребует институционализации семинаров по вопросам управления в рамках сотрудничества БРИКС.

Напомним, что данный семинар считается важным этапом подготовки к предстоящему саммиту БРИКС здесь же, в Йоханнесбурге, в июле 2018 года.