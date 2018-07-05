Киев, 6 июля, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Материал, посвященный коллапсу ведущего авиастроительного предприятия Украины, опубликован 5 июля на сайте телеканала 112.ua.

Artemka Административное здание завода

После разрыва кооперации с Россией «Антонов» попал в замкнутый круг — на недостроенных самолетах нужно заменить российские комплектующие на иностранные, но сначала нужно понять, сколько будут стоить самолеты с такими комплектующими, что без их покупки невозможно.

«В прошлом году текучка носила угрожающий характер. В том числе это было связано с непопулярными решениями, принятыми бывшим руководством. К тому же, когда открылись европейские границы, наши специалисты, особенно станочники по механической обработке, стали уезжать в Польшу, Германию…» — заявил директор ГП «Антонов» Александр Донец.

В качестве авиазавода «Антонов» никому не нужен, его могут купить строительные компании для застройки участка земли между станциями метро «Нивки» и «Святошино», заявил директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

«Сейчас как авиакомпания «Антонов» никого не заинтересует — ее могут купить только по стоимости земельного участка, на котором возведут, например, спальный массив. Как авиастроительная компания она, к сожалению, ценности уже ни для кого не представляет», — подтвердил эксперт в сфере транспорта Александр Кава.

Напомним, в начале июня 2018 года член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил, что Россия может начать выпуск тяжелых транспортных самолетов на основе Ан-124, но под другим названием.

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