Киев, 6 июля, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Шансов избраться на второй срок у действующего украинского президента Петра Порошенко нет, заявила депутат Верховной рады («Батькивщина») Юлия Тимошенко, передает телеканал «UA.Первый».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прогноз

По словам Тимошенко, украинский лидер не хочет выборов, он заинтересован в продолжении войны в Донбассе. Этот путь — тупиковый, и у власти ему уже не остаться. Она призвала Порошенко «остановиться в стремлении сохранить власть любой ценой».

«Ничто не поможет действующему президенту остаться на второй срок или не проводить выборы», — сказала Тимошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные выборы президента на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. 5 июля Тимошенко заявила, что Порошенко обрекает страну на новые потери в войне.