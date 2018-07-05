Тимошенко: Порошенко ничто не поможет усидеть в кресле президента
Киев, 6 июля, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Шансов избраться на второй срок у действующего украинского президента Петра Порошенко нет, заявила депутат Верховной рады («Батькивщина») Юлия Тимошенко, передает телеканал «UA.Первый».
По словам Тимошенко, украинский лидер не хочет выборов, он заинтересован в продолжении войны в Донбассе. Этот путь — тупиковый, и у власти ему уже не остаться. Она призвала Порошенко «остановиться в стремлении сохранить власть любой ценой».
«Ничто не поможет действующему президенту остаться на второй срок или не проводить выборы», — сказала Тимошенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные выборы президента на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. 5 июля Тимошенко заявила, что Порошенко обрекает страну на новые потери в войне.