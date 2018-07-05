Липецк, 6 июля, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Цифровой орган привезли в липецкий Дом музыки, сообщает музыкальный портал «Орфей».

en.wikipedia.org Цифровой орган

Инструмент был изготовлен компанией Johannus по специальному заказу. Доставили инструмент прямо с голландской фабрики на специальном автобусе. На время перевозки инструмент был оснащён специальными датчиками движения.

13 июля на первом презентационном концерте вместе с Липецким камерным хором выступит органист Фёдор Строганов. Программа рассчитана на полчаса: в неё вошли композиции различных авторов — от Баха до Алексея Рыбникова.

Наталья Сосновская, руководитель Дома музыки, рассказывает, что сейчас в учреждении работают над составлением туристического маршрута для привлечения ценителей на концерты органной музыки.