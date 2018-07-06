Лодейное Поле, Ленинградская область, 6 июля, 2018, 11:00 — ИА Регнум. На предстоящих выходных, 7 и 8 июля, гостей из Петербурга, Ленинградской области и соседних регионов ждут лодейнопольские и подпорожские деревни — места, где издревле живут вепсы, один из коренных малочисленных народов современного 47-го региона.

Правительство Ленинградской области Праздник «Энарне ма»

Деревни Тервеничи и Вонозеро Лодейнопольского района станут местом для двухдневных гуляний на традиционном празднике вепсской культуры «Энарне ма». Праздник, название которого переводится на русский язык как «Родная земля», в Ленинградской области отмечают с 1992 года. Ежегодно жители древних вепсских поселений знакомят новых гостей с особенностями своего мира и культуры и хлебосольно приветствуют тех, кто уже влюбился в вепсские традиции и приехал вновь, чтобы освежить их в памяти.

Первой праздник примет 7 июля деревня Тервеничи, гуляния начнутся с обряда встречи гостей в парке «Зайцевская лядинка». В программе — выступления фольклорных коллективов, «Вепсский базар» и аукцион ручных изделий народных мастеров и знаменитой оятской керамики, экскурсии по краеведческому музею.

Общей темой праздника «Энарне ма» в этом году станут вепсские кулинарные традиции: голодным с земли вепсов никто не уедет. Продолжение праздника последует 8 июля в сельском клубе деревни Вонозеро. Местные жители расскажут запечные загадки и поделятся народными поговорками, а после концертной программы состоится традиционное застолье «Kaik mi om päčiš — stolaha kandat» — «Все, что есть в печи — на стол мечи».

Не останется в стороне от праздничного настроения и соседний район: в подпорожской деревне Озёра 8 июля в 12:00 на площади у Дома культуры начнутся гуляния в честь дня этого вепсского поселения. В этом году праздник развернется шире, так как организаторы получили поддержку комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

В Озёрах откроются выставки декоративно-прикладного творчества, экспозиция «История деревни в фотографиях», выставка рисунков «Моя деревня», выставка-продажа книг вепсских писателей и поэтов.

Со сцены деревенского Дома культуры прозвучат вепсские песни и стихи. Гости поучаствуют в народных играх «Ручеек», «А мы просо сеяли», «Тетёра», «Лапоть», «Платяные ворота», особенно будут рады дети: вепсы научат их играть в «Меткого стрелка», чугунки и другие традиционные игры. Все гости праздника смогут посетить торговые ряды с вепсской выпечкой и мастер-класс по изготовлению вепсской куклы.

На территории Ленинградской области наряду с русскими традиционно проживали финно-угорские племена: вепсы, водь, ижора. Сегодня эти народы включены перечень коренных малочисленных народов РФ.

Общая численность вепсов в России, по переписи 2010 года, — 5936 человек, из них 1380 проживают на территории Ленинградской области. Крупнейшим местом их компактного проживания является село Винницы Подпорожского района Ленинградской области, который вепсы называют столицей своего края.