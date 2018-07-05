Тегеран, 6 июля, 2018, 00:16 — ИА Регнум. Представитель Исламской Республики Иран в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что мировые цены на нефть могут подняться до $100 за баррель из-за действий и слов президента США Дональда Трампа. Об этом накануне, 5 июля, сообщает Reuters.

Резервуары с нефтью

По данным агентства, представитель Ирана в ОПЕК направил Трампу письмо, в котором возложил на него ответственность за возможный рост цен на нефть.

«Ответственность за неоправданно высокую цену на нефть, которую придётся платить потребителям во всём мире… лежит исключительно на ваших плечах, и впереди нас ждёт цена выше $100 за баррель», — сказано в письме Ардебили.

Он пояснил, что Трампу стоит ожидать роста цен на нефть из-за того, что он блокирует доступ Ирана к мировым рынкам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава отдела политического планирования Государственного департамента США Брайан Хук заявил, что Вашингтон своими санкциями добивается, чтобы исламская республика перестала зарабатывать, продавая нефть другим странам.