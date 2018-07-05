Челябинск, 6 июля, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Размещение наружной рекламы в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС претерпит изменения, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров на заседание рабочей группы по выработке предложений о совершенствовании нормативно-правовых актов, регулирующих размещение рекламы в столице Южного Урала.

Советский рекламный плакат. 1927

На открытии заседания Гончаров сказал:

«Совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих размещение рекламы в Челябинске, тема очень серьезная и особенно актуальна в преддверии подготовки саммита ШОС и БРИКС».

По его словам, влияя на облик южноуральской столицы, нужно учитывать интересы бизнес-сообщества, а также прислушиваться к мнению УФАС и прокуратуры. Омбудсмен предложил зонировать город «по принципу светофора».

«Красная зона — исторический центр с определенными ограничениями в оформлении и количестве рекламы, желтая зона — более свободная и зеленая — с неограниченным размером рекламного поля», — сказал Гончаров.

Напомним, в столице Южного Урала в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС. В городе идет активная подготовка к мероприятию: в частности, решается вопрос улучшения внешнего облика города — и это не в последнюю очередь касается размещения рекламных конструкций.