Мехико, 6 июля, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор согласился передвигаться в сопровождении телохранителей, 5 июля передает агентство Associated Press.

ProtoplasmaKid Андрес Мануэль Лопес Обрадор

По словам Обрадора, в настоящий момент он «анализирует» вопрос об охране. В необходимости соблюдать повышенные меры безопасности в связи с новым статусом его убедили соратники и другие политики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президентом Мексики 1 июля Андрес Мануэль Лопес Обрадор передвигался по Мехико без охраны, правда, окруженный плотным кольцом журналистов.

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