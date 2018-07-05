Дамаск, 5 июля, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Провинция Латакия

reibai Цитадель Алеппо

Исламистские группировки сосредотачиваются на севере провинции Латакия. Они готовят наступление, чтобы оттянуть силы сирийской армии с юго-запада страны.

Сирийская арабская армия уже в курсе планов джихадистов и подтягивает резервы. Кроме этого, спецназ САА провел успешный налет на базы боевиков у турецко-сирийской границы, на севере провинции Латакия.

Атаке подверглись «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате налета исламисты понесли тяжелые потери.

Провинция Сувейда

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли атаку на позиции САА и Национальных сил обороны в районе высоты Таль-Бассире. Их сосредоточение было обнаружено до штурма. Попав под плотный огонь, террористы отступили. Убито пять боевиков, один взят в плен.

На данный момент правительственным силам пока не удалось вернуть позиции, которые были ими потеряны на прошлой неделе.

Провинция Дераа

Сирийским правительственным войскам досталась новая порция оружия и боеприпасов по результатам зачистки населенных пунктов Малиха аль-Аташ, Гария Аль-Гарбия, Алма и Аль-Сура.

Сирийские военные захватили ПТРК «Милан» и TOW с маркировкой Иордании, гранатометы, ракеты, снаряды, БМП-1, бронированные бульдозеры и другое оружие и технику.

Третий раунд переговоров с так называемыми «умеренными» боевиками не принес результатов. Боевики выставили условия, на которые сирийское правительство не могло пойти. В частности, они потребовали вывести сирийские войска из уже занятых населенных пунктов в провинции Дераа.

Боевые действия возобновились. Авиация ВКС РФ и САА нанесли большое количество ударов по позициям исламистов. Теперь «умеренные» распространили заявление о необходимости прекращения огня и готовности вести новые переговоры под эгидой ООН.

За 5 июля сирийская армия заняла город Сайда и находящиеся рядом военные городки в окрестностях населенного пункта Найм. У города Тафас под контроль САА взяты две господствующие высоты.

С утра 5 июля сирийские военные ведут штурм города Аль-Тайба, идут уличные бои, кроме этого, идет наступление на позиции боевиков, находящихся на дальних подступах к контрольно-пропускному пункту Насииб.

У города Тафас исламисты предприняли контратаку, в которой задействовали танки и пикапы с установленными на них ЗУ-23−2. Однако понесли большие потери и постепенно отходят к границе с Иорданией.

Провинция Алеппо

По информации протурецких боевиков, у них получилось выдавить сирийских военных из населенного пункта Тадеф, который находится на севере провинции Алеппо. На краю поселка еще идет бой.

Провинция Хасака

На юге и юго-востоке провинции Хасака начат третий этап наступления Сирийских демократических сил на территорию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наземную операцию СДС с воздуха поддерживают ВВС США и Франции.

Курдские отряды взяли под свой контроль населенные пункты Муайзала, Абу-Хадид, Аль-Хабра, Тараф, Нассиб, Радж-Аль-Хаджана, Радж Хадж Аль-Хамад, Аль-Хамзе, Суккар, Кулайва, Мулайхан, Тал Аль-Джабер и Шатна. Террористы вытесняются к границе с Ираком.

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