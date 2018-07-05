Новый президент Мексики пригласит Трампа на инаугурацию
Мехико, 6 июля, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что пригласит президента США Дональда Трампа на свою инаугурацию, 5 июля передает агентство Associated Press.
Eneas De Troya
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
«Президент Трамп будет приглашен», — сообщил Андрес Мануэль Лопес Обрадор журналистам.
Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация нового президента Мексики, лидера «Движения национального возрождения» (Morena) Андреса Мануэля Лопеса Обрадора состоится 1 декабря 2018 года.
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