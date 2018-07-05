Мехико, 6 июля, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что пригласит президента США Дональда Трампа на свою инаугурацию, 5 июля передает агентство Associated Press.

Eneas De Troya Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Президент Трамп будет приглашен», — сообщил Андрес Мануэль Лопес Обрадор журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация нового президента Мексики, лидера «Движения национального возрождения» (Morena) Андреса Мануэля Лопеса Обрадора состоится 1 декабря 2018 года.

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