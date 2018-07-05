Берлин, 5 июля, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Германия не собирается выходить из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана, заявила 5 июля канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с иранским президентом Хасаном Рухани.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Об этом сообщается на официальном сайте президента Ирана.

Утверждается, что Меркель обещала продолжить прикладывать усилия для сохранения ядерной сделки, а предложенный президенту Ирана пакет европейских мер — всего лишь базовый набор для дальнейшего диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана заявил, что разочарован содержанием того комплекса планов сохранения ядерной сделки, с которым он был ознакомлен.

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