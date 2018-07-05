Москва, 5 июля, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Новыми Героями ИА REGNUM стали сотрудники агентства — заместитель главного редактора по науке Андрей Сверчков (Москва) и шеф-редактор Уральской редакции Александр Комаров (Екатеринбург). Звание Героя агентства учреждено и присваивается с 2002 года. К настоящему времени Героями агентства стали более 50 человек.

Звезда Героя агентства первоначального образца (2015). Общее число награждений — 3

Звезда Героя агентства образца 2016 года. Общее число награждений — 4

С 2015 года удостоенные этого звания награждаются почётным знаком Героя. Первыми награждёнными стали заместитель главного редактора — руководитель Главной редакции новостей из России Марина Захарова, шеф-редактор Восточной редакции Станислав Тарасов и юрист агентства Валерий Шахов. Почётный знак тогда был выпущен в трёх экземплярах в виде серебряной позолоченной звезды без подвески: двух именных и одном не именном.

Звезда Героя агентства образца 2017 года.

В 2016 году были проведены четыре награждения знаком нового образца: именной серебряной позолоченной звездой с подвеской. В 2017 году — в год пятнадцатилетия агентства — выпущена юбилейная позолоченная Звезда, которой награждены работавшие на тот момент в агентстве все ранее получившие это звание. По настоящее время произведено всего 37 награждений, что делает награду ИА REGNUM уникальной.