Прага, 5 июля, 2018, 23:37 — ИА Регнум. В историческом центре Праги более 500 человек эвакуированы из-за утечки газа из газопровода, передаёт радиостанция Český rozhlas.

422737 Эвакуация

Как сообщили в городском управлении пожарной охраны, утечка была зафиксирована в одном из домов на улице Масна возле Староместской площади. В настоящее время в данном районе прекращено движение транспорта. Запрещён вход посторонним, включая репортёров.

Специалисты проводят замеры концентрации газа на всех прилегающих улицах. Сообщается, что утечка должна быть ликвидирована в течение ближайших одного-двух часов.