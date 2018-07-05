Москва, 5 июля, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам бизнесменов при президенте Российской Федерации, лидер Партии роста Борис Титов предлагает ликвидировать Пенсионный фонд России и передать его функции Федеральному казначейству. Соответствующее заявление Титов сделал сегодня, 5 июля, на пресс-конференции.

Kremlin.ru Борис Титов

По мнению Титова, Пенсионный фонд — громоздкая, непрозрачная и совершенно неэффективная организация, которая попросту вытягивает деньги из населения. Он указал, что современные технологии позволяют обойтись и без такой структуры, как Пенсионный фонд, — функции этой организации вполне успешно сможет выполнять Федеральное казначейство.

Титов напомнил, что Федеральное казначейство уже обслуживает счета государственных компаний, а также ряда частных компаний, которые работают в рамках государственного заказа. Никаких препятствий для того, чтобы казначейство занялось выплатой пенсий и пенсионными накоплениями граждан, не существует.