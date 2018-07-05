Рим, 5 июля, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Правительство Италии будет добиваться снятия эмбарго на постравки оружия в Ливию, 5 июля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

О необходимости снятия ограничений с Ливии заявил глава МИД Италии Маттео Сальвини на пресс-конференции в Риме с заместителем премьер-министра «международно признанного» правительства Триполи Ахмедом Майтеге.

Сальвини также сообщил, что Италия «в кратчайшие сроки» направит представителей служб безопасности на помощь ливийским пограничникам на границе с Алжиром.

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