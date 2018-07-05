Великий Новгород, 5 июля, 2018, 23:04 — ИА Регнум. Новгородское региональное отделение политической партии «Союз труда» решило участвовать в выборах депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва и выдвинуло список из 23 человек. Как сообщили ИА REGNUM в городской избирательной комиссии, общемуниципальную часть списка возглавили трое: председатель городского отделения партии Станислав Мельников, председатель новгородского регионального отделения партии Сергей Ян и член политсовета партии Андрей Кондратеня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Все трое являются представителями Росхимпрофсоюза — первичной профсоюзной организации ПАО «Акрон» (крупнейшего химического предприятия в Великом Новгороде), а Сергей Ян был депутатом Новгородской областной думы пятого созыва.

Мельников и Кондратеня также выдвинуты кандидатами по одномандатным округам №№ 7 и 8. Всего одномандатных округов — 15.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в думу Великого Новгорода состоятся 9 сентября 2018 года. В её состав должны быть избраны 30 депутатов: 15 — по одномандатным округам и 15 — по партийным спискам. Городская избирательная комиссия ранее заверила список кандидатов от Партии социальной защиты. О своём участии в выборах также заявили представители всех пяти партий, представленных в думе города нынешнего созыва («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко»).

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