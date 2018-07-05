Вашингтон, 5 июля, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Администрация Дональда Трампа решила продлить «временный защитный статус» (TPS) для 1250 мигрантов из Йемена до марта 2020 года, 5 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Согласно заявлению Белого дома, «вооруженный конфликт и чрезвычайные условия, которые стали причиной действующего назначения TPS для Йемена, продолжают существовать».

Как сообщало ИА REGNUM, Йемен охвачен гражданской войной между правительством хуситов и «правительственной коалицией» во главе с Саудовской Аравией с 2014 года. Война вызвала глубокий гуманитарный кризис в стране.