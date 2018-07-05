Киев, 5 июля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Правительство Украины приняло решение о выделении средств на обустройство пунктов пропуска «Каланчак» и «Чонгар» на украино-российской границе. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

По информации ведомства, на «улучшение условий пребывания граждан во время пересечения административной границы» выделено около 106 млн гривен (порядка 240 млн рублей).

На эти средства планируется обустроить медицинские пункты и санитарно-гигиенические зоны, парковочные места для автомобилей, а также открыть на КПП центры оказания административных услуг.

Сообщается, что детальным изучением вопроса повышения качества пропускных пунктов на границе с Крымом занимается межведомственная группа, в которую входят представители Мининфраструктуры, Минрегионов, СБУ, налоговой службы и ряда других ведомств.