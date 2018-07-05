Вашингтон, 5 июля, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Государственный департамент США отрицает, что визит госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян ознаменует «потепление» в отношении Северной Кореи, 5 июля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мировая

«Нет ничего более далекого от правды, — заявила пресс-секретарь госдепа Хизер Науэрт в ответ на вопрос журналистов. — Наша политика в отношении Северной Кореи не изменилась. Мы привержены идее Северной Кореи, свободной от ядерного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 июля госсекретарь Помпео вылетел в Пхеньян, где проведет два дня переговоров. Ожидается, что переговоры будут касаться «дорожной карты» ядерного разоружения КНДР.

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