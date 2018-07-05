Киев, 5 июля, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины запретил вносить какие-либо изменения во внешний облик так называемой «аллеи Небесной сотни» или улицы Институтской в Киеве, сообщил 4 июля директор музея «революции достоинства» Игорь Пошивайло в эфире радио «Громадське».

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

"Постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета на снос малых архитектурных форм, до запрета насаждений», — уточнил Пошивайло.

Ситуацию прокомментировал глава института национальной памяти Украины Владимир Вятрович 5 июля на своей странице в социальной сети Facebook:

«В течение четырех лет я видел, как менялся вид улицы. Меня удивляет, что только спустя четыре года возникло желание зафиксировать почти несуществующий уже ландшафт 2014 года»

Вятрович также заявил, что попытки прокуратуры столкнуть два важнейших процесса — создание музея «революции достоинства» и расследование расстрелы февраля 2014 года, выглядят как политический шаг, а не процессуальный.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня в Киеве определились с внешним видом будущего музея Майдана. Победил проект под названием «Штурм высоты» от немецкой архитектурной компании Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.