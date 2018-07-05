Тегеран, 5 июля, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Иран разочарован европейскими предложениями по сохранению ядерного соглашения, сообщает 5 июля официальный сайт президента Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В сообщении указано, что об этом президент Ирана Хасан Рухани заявил в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Предложенные евротройкой меры содействия сохранению ядерного соглашения не обеспечат выполнение этой задачи, подчеркнул Хасан Рухани.

Президент Ирана особо отметил, что вследствие выхода США из многосторонней ядерной сделки у его страны возникли экономические и финансовые проблемы, а многие иностранные инвесторы начали сворачивать свою работу в Иране.

«К сожалению, предлагаемый пакет мер не обеспечил практического подхода и определённого пути для продолжения сотрудничества», — сказал Хасан Рухани.

Президент Ирана считает, что грядущая встреча министров пяти европейских стран в Вене должна привести к более ясным и перспективным ответам на данный вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный Тегеран уже заявлял, что в случае разрушения ядерной сделки иранская программа создания ядерного оружия будет возобновлена.