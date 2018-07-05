Москва, 5 июля, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Члены Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единогласно поддержали внесенные 25 июня законопроекты первого заместителя председателя Комитета Константина Затулина, предполагающие упрощение процедуры получения российского гражданства для соотечественников.

Первый разворот паспорта гражданина Российской Федерации

Речь идет о законопроекте № 495 240−7 (о «миграционной амнистии» для беженцев с Украины, упрощении получения вида на жительство, а также гражданства для них и жителей Крыма, не получивших гражданство в порядке оптации), и законопроекте № 495 224−7 (о недопустимости признания недействительными либо изъятия паспорта Российской Федерации до решения суда и предоставлении гражданам, получившим до 01.07.2002 г. паспорта РФ, впоследствии изъятые или признанные недействительными, бессрочного права получения гражданства РФ в упрощенном порядке). Комитет намерен выступить соисполнителем по этим проектам законов.

Накануне 3 июля Константин Затулин встретился в Министерстве внутренних дел с начальником Главного управления по вопросам миграции, генерал-майором полиции Ольгой Кирилловой. Разговор шел как о двух новых законопроектах, так и о ранее внесенных депутатом законопроектах: № 69 201−7 (о снятии необоснованных условий для получения соотечественниками статуса «носителя русского языка»), №105 115−7 (о гражданстве детей гражданина Российской Федерации, состоящего в браке с иностранцем), №184 643−7 (о предоставлении в Российской Федерации политического убежища).

В свою очередь Ольга Кириллова рассказала о готовящихся в стенах МВД проектах законов по реализации поручения президента России Владимира Путина о необходимости либерализации получения российского гражданства соотечественниками, сделанного во время Прямой линии 7 июня.

Отметим, что 4 июля в «Российской газете» состоялась пресс-конференция Ольги Кирилловой, где она заверила, что в данный момент практика внесудебного изъятия или признания недействительными паспортов до установления факта предоставления гражданином подложных документов или заведомо ложных сведений при приобретении им гражданства Российской Федерации прекращена.