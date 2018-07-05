Хельсинки, 5 июля, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Российско-американские переговоры на высшем уровне между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоятся в президентском дворце в центре Хельсинки. Об этом сегодня, 5 июля, пишет Helsingin Sanomat.

Paasikivi Президентский дворец. Хельсинки

Напомним, переговоры лидеров России и США должны пройти 16 июля. Ранее называлось четыре предполагаемых места проведения переговоров. Теперь же, по данным издания, известно, что переговоры состоятся непосредственно в президентском дворце в центре Хельсинки.

Ранее Трамп сообщил, что во время саммита в Финляндии он сперва переговорит с российским лидером один на один, а затем пройдёт встреча в расширенном формате. После этого планируется рабочий ланч.