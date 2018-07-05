Москва, 5 июля, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани намерен поприсутствовать на финальном матче ЧМ-2018, который будет проходить 15 июля на московском стадионе «Лужники». Об этом 5 июля сообщил посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

Kremlin.ru Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани

Информации о возможных двусторонних встречах эмира Катара во время его визита в Россию на данный момент нет.

Напомним, что Катар является страной, принимающей следующий чемпионат мира по футболу, который пройдёт в ноябре — декабре 2022 года.