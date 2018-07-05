Вашингтон, 5 июля, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп нашел замену давней соратнице и модели Хоуп Хикс, ранее занимавшей должность директора по коммуникациям Белого дома, 5 июля передает агентство Reuters.

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Согласно заявлению Белого дома, новым руководителем администрации по связям с общественностью станет бывший сопрезидент Fox News Билл Шейн.

Шейн подал в отставку с поста руководителя Fox News в мае 2017 года из-за секс-скандала. Госпожа Хикс ушла со своего поста в марте 2018 года.

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