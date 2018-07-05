Кострома, 5 июля, 2018, 22:10 — ИА Регнум. В Костроме начался демонтаж «незаконно установленных гаражей, киосков и металлических ограждений, которые занимают городские территории и мешают свободному проходу людей», сообщает K1news.

Иван Шилов ИА REGNUM Снос незаконных построек

Незаконное строение гаражная инспекция предлагает хозяину демонтировать самому. Если владелец не выполняет требований, гараж перевозят на платную стоянку. При этом хозяин платит и за снос, и за хранение. За неделю снесено два гаража на улице Профсоюзной, еще шесть гаражей владельцы убрали сами.

Всего в городе власти насчитали 103 незаконные конструкции: гаражи, киоски, металлические ограждения.

Справка ИА REGNUM. По данным сервиса Avito, сейчас костромичи продают около 300 гаражей. Стоимость типового строения, площадью около 24 кв. м. колеблется в диапазоне от 140 до 300 тысяч рублей.