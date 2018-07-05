В Костроме намерены снести 103 незаконные постройки
Кострома, 5 июля, 2018, 22:10 — ИА Регнум. В Костроме начался демонтаж «незаконно установленных гаражей, киосков и металлических ограждений, которые занимают городские территории и мешают свободному проходу людей», сообщает K1news.
Незаконное строение гаражная инспекция предлагает хозяину демонтировать самому. Если владелец не выполняет требований, гараж перевозят на платную стоянку. При этом хозяин платит и за снос, и за хранение. За неделю снесено два гаража на улице Профсоюзной, еще шесть гаражей владельцы убрали сами.
Всего в городе власти насчитали 103 незаконные конструкции: гаражи, киоски, металлические ограждения.
Справка ИА REGNUM. По данным сервиса Avito, сейчас костромичи продают около 300 гаражей. Стоимость типового строения, площадью около 24 кв. м. колеблется в диапазоне от 140 до 300 тысяч рублей.