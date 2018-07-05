Ростов-на-Дону, 5 июля, 2018, 22:10 — ИА Регнум. В дни матчей ЧМ-2018 в Ростовском зоопарке родился детёныш европейской лани. Малыша назвали в честь нападающего сборной России Артёма Дзюбы.

Лань

«Наши футболисты стали национальными героями, пройдя в ¼ чемпионата мира по футболу. В Ростовском зоопарке 16 июня родилась европейская лань, и мы решили назвать малыша Артём — в честь футболиста Дзюбы», — проинформировали ИА REGNUM в зверинце.

Имя одного из подопечных Станислава Черчесова подошло новорожденному животному, так как в 2018 году в зоопарке всех появившихся на свет зверей принято называть на букву «А».

Напомним, ранее болельщики сборной России после матча с Испанией в шутку «переименовали» посёлок Джубга Краснодарского края в честь Дзюбы. На въезде в посёлок футбольные фанаты наклеили на дорожном знаке две буквы так, что получилось «Дзюбга». Помимо дорожных знаков, также «переименовали» местное кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, Артём Дзюба забил гол в матче 1/8 финала против сборной Испании. Российская команда сыграла вничью с испанцами в основное и дополнительное время — 1:1, а в серии пенальти одержала победу — 4:3.

В четвертьфинале футбольного первенства планеты подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Хорватии. Футбольный поединок состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».