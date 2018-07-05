Киев, 5 июля, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Рьяная политическая борьба за украинский язык привела к тому, что за последние тридцать лет число его носителей сократилось на десять миллионов, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник 4 июля в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«В 2017 году украинских книг было издано в 17 раз меньше, чем в 1989 году», — добавил политолог.

Вместо того чтобы использовать преимущество мультикультурности и многоязычия, как поступают во всем мире, Украина превращает это в проблему, подытожил Бортник.

Напомним, по данным государственной службы статистики Украины, за первые четыре месяца 2018 года смертность в стране вдвое превысила рождаемость.

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