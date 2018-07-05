Вашингтон, 5 июля, 2018, 22:04 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при военном блоке НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявил, что страны — члены Североатлантического альянса в ходе предстоящего саммита будут обсуждать политику сдерживания России. Соответствующее заявление Хатчинсон сделал сегодня, 5 июля, на брифинге для журналистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам американского постпреда, главной темой предстоящего саммита альянса станет «сила и единство НАТО». Он подчеркнул, что все члены НАТО имеют единую цель — «сильное сдерживание и единство альянса», который «сможет разрешить любую угрозу».

При этом главной областью сдерживания будет Россия и «злонамеренные действия» России, а также «попытки России разделить наши демократические нации, нарушения договора о РСМД».

Напомним, саммит НАТО должен пройти в новой штаб-квартире альянса в Брюсселе 11−12 июля. Стоит отметить, что открыто о политике сдерживания в отношении России стратеги НАТО заговорили в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ, а на Украине началась гражданская война.