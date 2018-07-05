СМИ: Делегация военного ведомства КНДР собирается приехать в Москву
Москва, 5 июля, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Россия и Северная Корея ведут переговоры об организации ответного визита делегации военного ведомства КНДР в Москву, сообщает 5 июля РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в дипломатических кругах.
M.yinews.cn
Ким Чен Ын с армией
Стоит отметить, что официальных сообщений по этому вопросу пока не было.
Напомним, в декабре 2017 года Пхеньян посетила делегация Министерства обороны России, принявшая участие в заседании совместной военной комиссии Россия — КНДР. Центральным вопросом мероприятия стало Межправительственное соглашение о предотвращении опасной военной деятельности.
Кроме того, президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Москву.