Москва, 5 июля, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Россия и Северная Корея ведут переговоры об организации ответного визита делегации военного ведомства КНДР в Москву, сообщает 5 июля РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в дипломатических кругах.

M.yinews.cn Ким Чен Ын с армией

Стоит отметить, что официальных сообщений по этому вопросу пока не было.

Напомним, в декабре 2017 года Пхеньян посетила делегация Министерства обороны России, принявшая участие в заседании совместной военной комиссии Россия — КНДР. Центральным вопросом мероприятия стало Межправительственное соглашение о предотвращении опасной военной деятельности.

Кроме того, президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Москву.