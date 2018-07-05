Вашингтон, 5 июля, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Вашингтон расширил свой санкционный «список Магнитского», дополнительно включив в него трёх высокопоставленных официальных лиц Никарагуа, передает 5 июля El Nuevo Diario.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как сообщается, санкции введены в отношении главы государственной нефтяной компании Petronic, а также высокопоставленных сотрудников полиции и мэрии Манагуа.

Американская сторона полагает, что данные лица причастны к коррупционной деятельности и нарушениям прав человека в ходе демонстраций в Никарагуа.

Напомним, волнения в Никарагуа продолжаются с середины апреля. Поддерживаемая США оппозиция требует отставки президента страны Даниэля Ортеги. В конце мая Вашингтон уже ввёл санкции в отношении представителей руководства национальной полиции, муниципальных органов власти и министерства здравоохранения Никарагуа.

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