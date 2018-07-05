Калининград, 5 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Калининград — русский трофей, названный так поколением победителей, поэтому нет необходимости менять имя города. Такое мнение высказала руководитель калининградского филиала Фонда развития гражданского общества Елена Волова, участвуя в экспресс-опросе ИА REGNUM.

Войска Красной Армии

Напомним, в годовщину переименования Кёнигсберга в Калининград ИА REGNUM задало калининградским экспертам два вопроса:

1. Если в будущем в Российском государстве станет вопрос о том, чтобы дать Калининграду новое РУССКОЕ имя, какое имя вы можете предложить?

2. Если усиливать русское значение Калининградской области, то — при сохранении имени Калининград — какое русское название региону вы можете предложить?

«Считаю, что город должен оставаться с тем названием, которое он носит, — Калининград», — сказала Волова.

Общественница добавила, что «родилась в этом городе, в нем живут мои родители и родилась моя мама, здесь родилась моя дочь и, надеюсь, родятся мои внуки».

«Мой дед штурмовал Кёнигсберг, взял его, и город был переименован, как наш. Русский трофей — поколением победителей, — продолжила Елена Волова. — Поэтому, не вижу никакой необходимости менять ни название области, ни название города».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что против переименования города выступили многие калининградские эксперты. В частности, мэр Калининграда Алексей Силанов сказал корреспонденту ИА REGNUM :

«Гораздо ценнее понимание того, что это моя малая родина, родина моих детей и внуков, маленькая частичка Великой России».