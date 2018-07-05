Нижний Новгород, 5 июля, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес дал высокую оценку организации чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Дарья Драй ИА REGNUM Волк Забивака

«Если сравнивать с прошлыми турнирами, этот чемпионат мира с точки зрения организации и всех аспектов является одним из лучших. А на мой взгляд, и вовсе лучший в истории», — сказал Табарес журналистам.

Напомним, 6 июля сборная Уругвая встретится в матче ¼ финала чемпионата со сборной Франции. Игра будет проходить в Нижнем Новгороде.