Мадрид, 5 июля, 2018, 20:33 — ИА Регнум. В результате спецоперации «Куш-2» в Испании задержаны 219 членов армяно-грузинской криминальной диаспоры, сообщает 5 июля издание «Новости-Грузия» со ссылкой на МВД страны.

Ashely Moreno

В операции приняли участие сотрудники национальной полиции Испании и МВД Грузии, Интерпола и Европола. Задержания прошли в шести городах и двух провинциях. В спецоперации приняли участие 800 человек.

Все задержанные подозреваются в принадлежности к криминальной группировке, торговле наркотиками, отмывании денег, взломах, контрабанде табака, мошенничестве, незаконном владении оружием и других преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля власти Греции одобрили экстрадицию во Францию грузинского авторитета Лаши Шушанашвили. Он и 14 членов криминальной группировки были задержаны в апреле 2018 года.